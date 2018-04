Conte | Chelsea ha perso grande occasione

Chelsea in grande difficoltà : Conte parla del futuro : Pesante sconfitta per il Chelsea davanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole di Conte al termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la ...

Premier - Chelsea-Tottenham 1-3 Eriksen e Alli stendono Conte : LONDRA - Notte fonda per il Chelsea e per Antonio Conte. La Pasqua è amara per il tecnico italiano che vede allontanarsi in maniera forse definitiva un pass per la prossima Champions League. La caduta ...

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3 : la Champions ora è un miraggio per Conte : Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo ...

Chelsea-Tottenham 1-3 - sempre più lontano l’obiettivo Champions per Conte : l’Arsenal non sbaglia : Chelsea-Tottenham 1-3, continua il programma della giornata di Premier League, grande spettacolo e colpi di scena. Nel primo match di oggi tutto facile per l’Arsenal contro lo Stoke City, netto 3-0 firmato da una doppietta di Aubameyang ed un gol di Lacazette su calcio di rigore. Colpo grosso del Tottenham che vince sul campo del Chelsea, sempre più lontana la qualificazione in Champions League per la squadra di Conte. Blues in vantaggio ...

Conte - offerta monstre dal Psg. E il Chelsea corteggia Sarri : Panchine roventi in tutta Europa, con i tecnici italiani protagonisti. Il Paris Saint Germain mette sul piatto 11,5 milioni per convincere l'ex ct azzurro, mentre il Chelsea vuole strappare Sarri al ...

Chelsea - bomba dall’Inghilterra : “super offerta del Psg per Conte” : Il futuro di Antonio Conte è sicuramente lontano dal Chelsea, stagione deludente fino al momento per il tecnico italiano. Nel frattempo secondo quanto riporta il Guardian il Psg avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’allenatore per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery, l’attuale allenatore non sarà infatti confermato. In corsa anche Mourinho, Simeone e Allegri ma al momento Antonio Conte sembra in pole per il ...

Chelsea - il Psg contatta Conte : pronti più di 11 milioni di euro a stagione : Il Paris Saint Germain si fa avanti con Antonio Conte. Secondo il Guardian il club francese avrebbe avviato i contatti con l'entourage dell'allenatore del Chelsea per convincerlo a prendere il posto ...

FA Cup - il Chelsea di Conte vola in semifinale : Leicester sconfitto 2-1 ai supplementari : Leicester , INGHILTERRA, - Il Chelsea vola in semifinale di FA Cup raggiungendo il Tottenham , il Manchester United e il Southampton . La squadra di Antonio Conte , infatti, ai quarti di finale ha ...

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la panchina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...

Sorpresa Chelsea : due allenatori italiani in corsa per il dopo-Conte : Secondo Il Corriere dello Sport il dopo Antonio Conte può essere italiano per il Chelsea . C'è un'idea Maurizio Sarri , tenuto sotto controllo dal club; il piano principale però porta al ritorno di Carlo Ancelotti .