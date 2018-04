Concorso MEF e Corte Conti a tempo indeterminato per 425 unità | come candidarsi

Blastingnews

(Di domenica 1 aprile 2018) 2 Dopo gli aggiornamenti sui #Concorsi Pubblici ae determinato dedicati al profilo di infermiere e OSS con scadenza a fine maggio, ci occupiamo di altri due importanti concorsi. Il MEF ha indetto un bando per 230 collaboratori, fascia retributiva F1, in III area funzionale: I profili ricercati sono: • 80 collaboratori statistico ed economico-quantitativo; • 90 collaboratori aziendale; • 60 collaboratori finanziario. Il prossimo 6 aprile 2018 saranno poi pubblicati altri bandi per 170 unita' VIDEOda inquadrare al profilo giuridico. In particolare ecco le figure richieste: • 50 funzionari giuridico finanziario; • 40 funzionari giuridico tributario; • 80 collaboratori con orientamento giuridico relativo a servizi amministrativi trasversali Vediamo quindi le date di scadenze,, e le prove d’esame previste. Ecco i requisiti ...