Comune di Monfalcone nuovamente vincitore di un bando sulla Grande Guerra

ilfriuli

: RT @BibMonfalcone: Da questa mattina due belle vedute di #Monfalcone dipinte da #AldoBressanutti fanno bella mostra di sé nell'atrio della… - Stefyts64 : RT @BibMonfalcone: Da questa mattina due belle vedute di #Monfalcone dipinte da #AldoBressanutti fanno bella mostra di sé nell'atrio della… - fsoglian : RT @BibMonfalcone: Da questa mattina due belle vedute di #Monfalcone dipinte da #AldoBressanutti fanno bella mostra di sé nell'atrio della… - a_francescato : RT @enaipfvg: A #Gorizia corso gratuito #Attivagiovani 'Eventi musicali - Tecniche di assistenza alla produzione' in collaborazione con il… -

(Di domenica 1 aprile 2018) ... l'approfondimento ha riguardato l'altra faccia di un conflitto che ha inciso profondamente nella nostra regione non solo per le morti e le distruzioni, ma anche per l'evoluzione sociale, politica e ...