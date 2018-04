Commercio - Pasqua e Pasquetta di scioperi in 5 regioni : Pasqua e Pasquetta di scioperi nel Commercio in cinque regioni d'Italia. Domenica 1 e lunedì 2 aprile i sindacati confederali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato un'astensione ...

Pranzi di Pasqua e Pasquetta fuori casa : per ConfCommercio i ristoranti in attività saranno quasi il 90% : Per questo 2018 i ristoranti in attività saranno l'89,2% del totale, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Secondo i dati dell'ufficio studi Confcommercio Sardegna si sceglieranno menù ...

Sciopero di Pasqua nel Commercio contro il lavoro nei festivi : "La festa non si vende" e "Vi romperemo le uova nel paniere" sono gli slogan dello Sciopero indetto nel settore del commercio dai sindacati Cgil, Cisl e Uil nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2018, ossia domani e dopodomani. Hanno già deciso di aderire Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Puglia e Sicilia ed è probabile che altre regioni si uniscano alla protesta nelle prossime ore. I sindacati di categoria, in particolare Filcams-Cgil, ...

Pasqua e Pasquetta di scioperi - si allarga la rivolta del Commercio : 'Le feste non sono in vendita' : È l'ennesimo controsenso di un Paese che ha dato il via al libero mercato, ma non si adegua alle esigenze del retail, il quale crea occupazione e fa girare l'economia'. Proteste da Nord a Sud Tra ...

Pasqua e Pasquetta di scioperi Si allarga la rivolta del Commercio “Le feste non sono in vendita” : «La festa non si vende», proclamano i sindacati del commercio che a Pasqua e Pasquetta tornano a scioperare in cinque differenti regioni italiane. Puntuale, proprio come le feste comandate, scatta così l’ennesima protesta contro le liberalizzazioni varate nel 2011 da Monti che hanno reso possibile l’apertura di negozi, supermercati e centri commerc...

Pasqua - il turismo in Umbria "vede rosa". Indagine Federalberghi Umbria ConfCommercio conferma trend positivo : Il successo di presenze è anche frutto di una politica di contenimento dei prezzi che gli operatori stanno adottando a costo di molti sacrifici: il 66% del campione ha mantenuto gli stessi prezzi del ...