Come farsi seguire su Instagram

Come non farsi chiamare dai Call Center : Sempre più spesso veniamo vessati dalle continue e fastidiose chiamate dei Call Center, che ci cercano non solo al numero di casa, ma anche sulle nostre utenze mobili. Non siete di certo gli unici ad essere stanchi ed esasperati. Il nuovo disegno di legge approvato prima della fine della legislatura, non è ancora entrato in vigore: siamo ancora in attesa del suo decreto attuativo, e i Call Center si fanno ogni giorno più aggressivi. In questo ...

Pizza di Cracco - lo chef Barbieri : “Lui è un artista e può - ma la foto non era bellissima”. Cattelan : “Come andare da Armani a farsi fare l’orlo” : Lo chef stellato giudice di Masterchef Italia Bruno Barbieri è stato ieri sera ospite di E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan. Dal 27 marzo su Sky Uno col suo nuovo format Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef emiliano ha raccontato, fra le altre cose, di un viaggio in Giappone fatto per assaggiare i nigiri di un rinomato ristorante di Tokyo e dei suoi trascorsi nelle cucine di alcuni prestigiosi hotel, ...

Alternanza scuola lavoro - Come non farsi sfruttare e preparare il futuro : di Francesco Pastore e Valentina Magri “Il meccanico del mio paese si sarebbe vergognato di non pagare a fine settimana. E mica solo lui. Oggi vedo cose terribili: tirocini, mezzi tirocini, finte alternanze scuola lavoro, bisogna sbaraccarle quelle cose lì”. Il j’accuse di Pierluigi Bersani a Quinta colonna su Rete 4 riaccende l’annoso dibattito sull’Alternanza scuola lavoro e l’equazione tra Alternanza e ...

Instagram - Come “rubare” le Stories senza farsi beccare. E spunta anche una nuova arma salva-privacy : Fronte Instagram, continua la guerra agli spioni digitali. Dopo le falle nelle Stories con ben quattro modi per aggirare la nuova funzione che avrebbe dovuto impedire di “rubare” le storie all’insaputa degli utenti, il social introduce una nuova feature nelle chat Direct che può agire da nuovo scudo alla privacy. Certo è una mezza salvezza, le chat con amici sono conversazioni chiaramente più controllate e sicure, non ci sono sconosciuti ...

Silvio Berlusconi - lo studio su Come voteranno gli italiani : il 4% rischia di farsi annullare il voto : Il rischio è di fare un pasticcio e rendere nullo il voto, grazie alle complicazioni che solo la politica italiana sa crearsi da sola. La confusione è più che legittima per l'elettore medio, per ogni ...

Come non farsi fregare da euro - banche e tasse : gli economisti di Salvini spiegano tutto a Libero : Come non farsi fregare dall'euro, salvarsi dalle banche e portare le tasse al 15%: su Libero in edicola ogi i tre economisti della Lega, Alberto Bagnai , Claudio Borghi e Armando Siri , illustrano lil ...

Per Farsi un’idea/ Sulle elezioni 2018 : su famiglia - lavoro - Europa e impresa - Come scegliere? : “Per Farsi un’idea” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)