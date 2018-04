Cologno | polemica per la rievocazione di un campo militare tedesco

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018)Monzese (Milano) dove di frone a Villa Casati è stato allestito"per rievocare e conoscere la vita didi un reparto di fanteria nelladi fine guerra, nelle settimane precedenti la Liberazione d'Italia", come si legge nella locandina della manifestazione, che si terrà sabato 21 e domenica 22 aprile e che è stata patrocinata dal Comune.L'evento è organizzato dalla 36 Fuesilier Kompanie, associazione "che vuole rievocare la vita dei soldati durante la Seconda Guerra Mondiale" e che "non ha alcun scopo politico o offensivo". Il nome del gruppo si richiama però alla famigerata 36esima Waffen Grenadier Division delle SS, anche conosciuta come SS-Sturmbrigade Dirlewanger, dal nome del fondatore Oskar Dirlewanger. La divisione, nata con compiti di contro-insurrezione per reprimere la resistenza in Polonia all'occupazione nazista, fu ...