romadailynews

: Claudio Secci presenta “A piedi nudi”: Claudio Secci presenta “A piedi nudi” – Il thriller… - romadailynews : Claudio Secci presenta “A piedi nudi”: Claudio Secci presenta “A piedi nudi” – Il thriller… - movimentoforza9 : Venerdì 6 aprile ore 18.30 Claudio Secci presenta il suo ultimo libro 'A piedi Nudi' -

(Di domenica 1 aprile 2018)“A– Il thriller tra i primi 100 più venduti su Amazonto al Teatro Imperiale di Guidonia – Alle 18.30 del 6 Aprile 2018 presso il Teatro Imperiale di Guidonia, nell’ambito della nuova stagione artistica promossa e condotta dal Movimento Forza 9, si terrà lazione di “Anudi’’, il nuovo libro dello scrittore Claudio Secci. Anudi è il nono volume edito su etichetta Leucotea ed a soli due mesi dalla sua uscita è già bestseller della casa editrice. E’stato fra i primi 100 della classifica Amazon per diverse settimane nella categoria Narrativa Contemporanea. Il libro è un misto fra mistery e drammatico, dove fra gli altri vengono trattati temi come abbandono, violenza su minori e orfanezza. La protagonista è Gisèle, una ragazza di quattordici anni cresciuta troppo in fretta. La spensieratezza e la genuinità ...