Cinema a San Vito | primavera di eventi

Stefania Sandrelli/ David Speciale : "Grazie a mio fratello Sergio ho amato il Cinema" (David di Donatello) : Stefania Sandrelli, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:48:00 GMT)

Sandra Milo riceverà giovedì il Nastro d'Argento alla Casa del Cinema : Domani, giovedì 8 marzo, la Casa del Cinema di Roma , Largo Marcello Mastroianni 1, ospiterà Sandra Milo , la musa ispiratrice di Federico Fellini. L'attrice presenterà il documentario a lei dedicato '...

Cinematheque di Parigi celebra Sandrelli : Parigi, 3 MAR - La Cinematheque francaise di Parigi, presieduta dal regista Costa-Gavras, dedica dall'8 all'11/3 un "Hommage à Stefania Sandrelli", invitata d'onore al Festival "Toute la mémoire du ...

Bari -DA MARZO AD APRILE ANCHECinema ALESSANDRO HABER - DARIO VERGASSOLA - FABRIZIO BOSSO - GIANNI CIARDO E FRANCO FERRANTE : "Dark Night" di Tim Sutton, invece, è il titolo del film in programma domenica 4 con due spettacoli: alle 18.30 e alle 21. Ancora cinema a partire da lunedì 5 MARZO, con la rassegna cinematografica "...

Puoi baciare lo sposo/ Video - arriva al Cinema il nuovo film di Alessandro Genovesi : parla Diana Del Bufalo : arriva nei cinema, oggi 1° marzo, "Puoi baciare lo sposo", la nuova commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Salvatore Eposito.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:13:00 GMT)

Caso di meningite a Sanremo. Profilassi per chi era al Cinema con la donna che si è ammalata : La 63enne si è presentata all’ospedale con febbre alta. Poi la diagnosi. L’appello della Asl per le persone che erano domenica 18 febbraio alle 16 alla proiezione di un film

Stefania Sandrelli riceverà il David di Donatello alla carriera : 'Le mie nozze d'oro col Cinema' : Stefania Sandrelli riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello. ' Ricevo con questa onorificenza una grandissima emozione, un attestato di stima e di ...

Caravaggio L’Anima e il Sangue arriva al Cinema 19-20-21 febbraio : sconto biglietti : Caravaggio L’Anima e il Sangue arriva al cinema per sole tre giornate, il 19-20-21 febbraio 2018. Un viaggio emozionale tra le opere e i tormenti di Caravaggio. Si tratta di una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K. La sceneggiatura è di Laura Allievi e la regia è affidata a Jesus Garces Lambert. La voce di Caravaggio è di Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours e giudice dell’ultima edizione ...