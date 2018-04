Chrome per iOS e Android | come disattivare gli articoli suggeriti

Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome : +2100% di traffico nel 2017 : Gli "Articoli per te" di Google Chrome si stanno rivelando un successo, con un aumento di traffico del 2100% nel corso del 2017 secondo i dati diffusi da Chartbeat. Utilizzate anche voi questa funzionalità o l'avete disattivata? L'articolo Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome: +2100% di traffico nel 2017 proviene da TuttoAndroid.

ARCore - Chrome - Gmail e G Suite : quante novità per i prodotti Google : Tante novità per alcune delle principali app di Google, come ARCore, Google Chrome, Gmail e G Suite che introducono o si preparano a introdurre diverse novità.

Ecco un sistema in stile jukebox per Google Home e Chromecast : Da hoveeman arriva un interessante sistema in stile jukebox che può essere utilizzato con gli speaker Google Home e Chromecast. Ecco tutti i dettagli

Le migliori estensioni per Google Chrome gratis da conoscere e utilizzare : Questa guida è dedicata alle migliori estensioni gratuite per Google Chrome che è possibile scaricare e installare in modo semplice. Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo per la sua estrema velocità e la possibilità di usare Google per sincronizzare preferiti, password, cronologia ed impostazioni su ogni device. La caratteristica che più di tutte ne ha determinato il […]

Ora bastano la webcam e Chrome per le dirette su YouTube : Per le dirette streaming da YouTube non saranno più necessari software di codifica, ma basterà accedere al link dedicato da Chrome

Ora bastano la webcam e Chrome per le dirette su YouTube : Pronti, attenti, live. Con Chrome e una webcam si va in diretta streaming senza passare dal via, cioè da un software di codifica. Prima infatti, era necessaria un encoder app per poter acquisire i contenuti da desktop, fotocamera, microfono e altri dispositivi e poterli inviare a YouTube Live. Adesso sarà sufficiente andare su YouTube.com/webcam e premere su “Inizia”. L’unico premura da parte della piattaforma, per la prima ...

Google Chrome 65 blocca le app per le email su Android : meglio fare un downgrade : Google Chrome 65 blocca le app per email su Android ad alcuni utenti: ecco come fare per risolvere temporaneamente questo fastidioso problema legato all'ultima versione di Chrome.

Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Chrome Beta per Android: si tratta della versione 66.0.3359.30. Scopriamo cosa cambia

Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome : Google sta pensando di rinnovare ancora la home page di Google Chrome e così sta testando nuovi elementi grafici all'interno del canale Dev, a partire dalla versione 66.0.3359.30.

Chrome 65 sta per arrivare : ecco le novità e il link download : Google è in procinto di lanciare l’ultima versione del suo browser mobile Chrome 65 per Android sul Google Play Store: ecco le principali novità che arriveranno.Buone notizie per tutti coloro che navigano sul loro smartphone Android tramite il web browser Chrome di Google: infatti il colosso americano ha ufficializzato proprio oggi la nuova versione 65.Chrome 65 presto disponibile sul Google Play Store: ecco le principali novitàPiù nello ...

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Google Chrome 65 Beta rimuove il flag che apre tutti i link delle app come schede personalizzate di Chrome : Pare che in Google Chrome 65, attualmente in versione Beta, non esista più un modo per forzare tutte le app a utilizzare le schede personalizzate

Chrome Flags e impostazioni avanzate per migliorare Chrome : E' una feature che non sempre funziona e dipende molto dal servizio streaming che state utilizzando ma che se migliorata può in futuro rivelarsi veramente comoda e utile. 10. Mostra titoli delle ...

Manca poco al nuovo filtro per le pubblicità su Google Chrome : al via il 15 febbraio : Manca poco all'arrivo del nuovo filtro su Google Chrome: dal prossimo 15 febbraio Google bloccherà tutti gli annunci pubblicitari ritenuti fastidiosi o invadenti, per cercare di migliorare l'esperienza utente.