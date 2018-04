Chelsea-Tottenham 1-3 | sempre più lontano l’obiettivo Champions per Conte | l’Arsenal non

Chelsea-Tottenham 1-3 in diretta : risultato LIVE : Chelsea-Tottenham 1-3 LIVE 30' Morata , C, , 45+1' Eriksen , T, , 62' , 66' Alli , T, Chelsea , 3-4-2-1, : Caballero; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses , 82' Giroud, , Fabregas, Kanté, Alonso , ...

Chelsea-Tottenham in diretta : formazioni ufficiali. Risultato LIVE dalle 17 : LE formazioni UFFICIALI Chelsea , 3-4-2-1, : Caballero; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses, Fabregas, Kanté, Alonso; Hazard, Willian; Morata Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; Trippier, Sanchez, ...

Chelsea-Tottenham - derby vista Champions. Pep cerca la vittoria numero 50 : EVERTON-MANCHESTER CITY , sabato ore 18, diretta su Sky Sport 3 HD, C'è qualcuno che può fermare questo City, o almeno impedirgli di vincere il titolo con oltre un mese di anticipo? Forse l'Everton, ...

Probabili Formazioni Chelsea-Tottenham - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Morata dal 1′ per i Blues; Spurs ancora con Kane assente. Il big match della 32^giornata di Premier League vedrà la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Tottenham, in uno dei tanti derby di Londra. Blues che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria sconfiggendo il Crystal Palace e permettendogli di ...

Chelsea-Tottenham : probabili formazioni - orario e dove vederla in tv e streaming : dove vederla IN TV E streaming Chelsea-Tottenham sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport 1, Sky Sport 3 e Sky Sport Mix: il match verrà trasmesso anche in streaming ...