Chelsea in grande difficoltà | Conte parla del futuro

(Di domenica 1 aprile 2018) Pesante sconfitta per ildavanti al pubblico amico contro il Tottenham, qualificazione in Champions League sempre più lontana. Ecco le parole dial termine del match: “Se serve un miracolo? Sicuramente otto punti a sette giornate dalla fine sono tanti, vedendo anche le squadre che ci precedono – ha ammesso il manager italiano a Sky Sport -. Non è semplice, noi sapevamo che sarebbe stato difficile e ne abbiamo avuto la conferma. Ho poco da rimproverare ai miei giocatori dal punto di vista dell’impegno, oggi il Tottenham ha messo la qualità nei momenti topici della partita dandoci un bell’insegnamento. Concedere gol a un minuto dalla fine del primo tempo non è stato positivo per noi, anche perché penso avremmo meritato di essere sopra 2 o 3 a zero. Il gol subito ha rotto la fiducia; nel secondo tempo, comunque, abbiamo spinto. Il 2-1 era evitabile, lo ...