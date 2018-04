Che cosa fare a Pasquetta | tutti i musei aperti in Italia lunedì 2 aprile 2018

A Torino anChe il calcio è un'altra cosa : A bitare a Torino significa fare per forza i conti con il calcio. Se in qualunque altra città si può ignorare, qui è impossibile. Juve e Toro - perché nessuno in città chiama il Torino Football Club, ...

Caressa : 'Solo Allegri fa una cosa Che non fa nessun altro allenatore' : Fabio Caressa , a Sky Sport , parla così di Massimiliano Allegri e la vittoria della Juve col Milan: 'Allegri non divide i novanta minuti per undici, ma per quattordici. Ha già preimpostato i cambi da fare in partita. ...

Serie Tv - Che cosa guardare ad aprile : Fra le più attese, c’è L’Alienista (dal 19 aprile su Netflix), il thriller tratto dall’omonimo best-seller di Caleb Carr, ambientato nella New York di fine Ottocento. Dakota Fanning e Luke Evans affiancano Daniel Brühl, nei panni dell’alienista Laszlo Kreizler, specializzato in patologie mentali, alla ricerca di un serial killer. Ma ci sono diverse Serie Tv da segnarsi ad aprile, soprattutto i ritorni. Come quello del ...

Che cosa ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz (oggi - 1 aprile 2018) : Che COSA ASPETTARSI QUANDO si ASPETTA, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, alla regia Kirk Jones. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:58:00 GMT)

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è posta per te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una cosa Che fin qui non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

Belen e Stefano - siparietto con frecciatina a Verissimo. Incredibile ma vero : Silvia Toffanin si collega con l’Isola e De Martino si presta ad introdurre in studio la sua ex moglie. Subito dopo - lei - dice quella cosa Che manda in tilt i fan… : C’è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell’altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex ...

Cosa è successo a Bardonecchia e perché l'Italia è furiosa con la Francia : L'irruzione di cinque agenti delle dogane francesi armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, ha avvelenato il clima tra Roma e Parigi. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese per avere spiegazioni sullo sconfinamento denunciato da Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi per raggiungere la Francia (La ...

Francesca MiChelin a Verissmo. 'L'album dopo la fine di un amore. Ora penso solo a Alberto Angela - è una cosa seria' : Francesca Michelin è stata la prima ospite a Verissimo . Silvia Toffanin ha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada ...

Enzo IacChetti/ Video - commosso in studio : "Mia mamma mi manca più di ogni altra cosa" (Verissimo) : Enzo Iacchetti a Verissimo: dal teatro al salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere le tappe della sua carriera. Le ultime notizie sul conduttore e attore tanto amato dal pubblico(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:51:00 GMT)

L'Orlando Furioso con Emiliano Vogliono governare a tutti i costi Ecco Che cosa sta accadendo nel Pd : L’ormai ex ministro della Giustizia Andrea Orlando scalpita e si agita per conquistarsi un posto al sole nel nuovo Pd post - renziano. Oddio, non è che anche prima stesse buono, ma ora, fiutando l’opportunità di portarsi a casa un inaspettato -fino a solo poco tempo- fa segretariato, duplica gli sforzi ed esterna notte e giorn Segui su affaritaliani.it

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - cosa si è scoperto. Ballando con le stelle - lo scoop (enorme) Che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

Cosa ci dice l'elezione di Al Sisi in Egitto su ciò Che resta della 'Primavera araba' : E ha a che fare con un tasso di disoccupazione che nell'area è tra i più alti del mondo , con l'incapacità dei nuovi governi di assicurare quei servizi di welfare su cui si basava molto del consenso ...

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Carolyn Smith : "hai sempre le gambe aperte - cosa Che rende molto volgare" : Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale questa sera torneranno in scena dopo il rimprovero di Carolyn Smith. Riusciranno a fare tesoro dei suoi consigli? (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:20:00 GMT)