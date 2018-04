Champions | per la Juve un Real freschissimo Roma | Barça senza guai

Immobile a passo di record : la Lazio per la Champions si aggrappa a lui : Immobile a passo di record: la Lazio per la Champions si aggrappa a lui Si dice che gli attaccanti debbano far parlare i numeri. E quelli di Ciro Immobile sono, semplicemente, da record. Con la doppietta al Benevento, il bomber della Lazio ha toccato quota 36 gol stagionali superando Chinaglia e stabilendo un nuovo primato […]

Premier League - Chelsea-Tottenham 1-3 : la Champions ora è un miraggio per Conte : Il Tottenham fa suo quello che era considerato lo spareggio Champions col Chelsea, andando a vincere 3-1 a Stamford Bridge in un incontro della 32/a giornata di Premier League. Una vittoria a suo modo ...

Chelsea-Tottenham 1-3 - sempre più lontano l’obiettivo Champions per Conte : l’Arsenal non sbaglia : Chelsea-Tottenham 1-3, continua il programma della giornata di Premier League, grande spettacolo e colpi di scena. Nel primo match di oggi tutto facile per l’Arsenal contro lo Stoke City, netto 3-0 firmato da una doppietta di Aubameyang ed un gol di Lacazette su calcio di rigore. Colpo grosso del Tottenham che vince sul campo del Chelsea, sempre più lontana la qualificazione in Champions League per la squadra di Conte. Blues in vantaggio ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : bianconeri per restare in testa - rossoneri per la Champions League : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

"Future Champions" : un progetto della Dinamo e del Centro di Giustizia Minorile per rieducare al vivere civile i giovani : Gli altri temi saranno: la disciplina, il ruolo dell'allenatore, i valori dello sport, l'educazione al tifo responsabile e i social media. Le sessioni saranno divise in due parti: una prima teorica, ...

Roma - Dzeko : 'Forse eravamo distratti dalla Champions. Schick deve giocare per crescere' : Forse siamo stati distratti dalla Champions, giocheremo contro la migliore al mondo. Abbiamo però avuto qualche occasione per fare gol. Roma cattiva al Camp Nou? Per forza, altrimenti è difficile'.

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Dzeko dal 1' al centro dell’attacco giallorosso - solito tridente per gli spagnoli : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Premi Mensili FUT Champions Weekend League FIFA 18 per marzo 2018 : tutti i dettagli : Un altro mese volge ormai al termine, e questo per gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team vuol dire come sempre una cosa: i Premi Mensili FUT Champions Weekend League per il piazzamento globale sono alle porte. Come consuetudine, Electronic Arts omaggerà i migliori giocatori che si sono contraddistinti nelle diverse competizioni del fine settimana, con Premi che andranno ovviamente a crescere per consistenza e importanza in base al numero di ...

Milan - per Sisal la Champions nel 2021 più probabile della retrocessione in B : Sul tabellone Sisal Matchpoint, la terza retrocessione del diavolo è quotata a 50 volte la posta, l'ottava Champions pagata 33. L'articolo Milan, per Sisal la Champions nel 2021 più probabile della retrocessione in B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

EA Champions Cup Bangkok : in palio tre posti per i mondiali di FIFA 18! : Si disputerà nel fine settimana a Bangkok, in Thailandia, la EA Sports Champions CUP, torneo asiatico di FIFA Online 3 (la versione free di FIFA riservata al mercato orientale, in particolare quello cinese). In palio, oltre ad un montepremi di oltre 200.000 dollari (!!!) anche 6 posti per i play off di qualificazione alla FIFA […] L'articolo EA Champions Cup Bangkok: in palio tre posti per i mondiali di FIFA 18! proviene da I Migliori ...

Intreccio Champions e scudetto : per Juventus e Napoli il mese che decide tutto : ROMA - Calendario al muro, pc, app su smartphone, diario, anche o soprattutto con la spunta nella mente. La data X è segnata, 22 aprile, Juventus-Napoli , con ogni probabilità i novanta e più minuti ...

Ceferin : “Var in Champions? Dobbiamo avere la sicurezza che sia perfetta” : Servirà ancora del tempo prima di poter vedere la Var anche in Champions League e nelle competizioni Uefa. L'articolo Ceferin: “Var in Champions? Dobbiamo avere la sicurezza che sia perfetta” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - 4 sostituzioni per squadra dalla prossima edizione : La Uefa ha comunicato che dalla prossima edizione della Champions League le squadre partecipanti alla competizione potranno effettuare quattro cambi in luogo delle attuali tre sostituzioni ammesse dal regolamento. La quarta però si potrà effettuare solo nei tempi supplementari delle partite della fase a eliminazione diretta. La questione di una sostituzione in più è da tempo all’ordine del giorno in seno agli organi di governo del calcio a ...

Lazio - Cragnotti : 'Per la Champions è difficile. Italia? Voto Mancini' : Sergio Cragnotti , ex patron della Lazio , parla dei biancocelesti e di Roberto Mancini a RMC Sport : 'Vedrei bene Roberto sulla panchina dell'Italia. Ha allenato grandi squadre, ha esperienza internazionale e la conoscenza adatta per gestire la Nazionale. È uno psicologo, sa come trattare i ...