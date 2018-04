' C' è Posta Per Te' | si ritrovano dopo 60 anni e finisce a insulti Gerry Scotti piange in

Ascolti TV - 31 marzo 2018 : C’è Posta Per te “saluta” col 23 - 3% di share : Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e C’è posta per te? Tra Ballando con le stelle e C’è posta per te, chi ha vinto la sfida Auditel (finale)? Questi gli Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 l’undicesima ed ultima puntata di […] L'articolo Ascolti TV, 31 marzo 2018: C’è posta per te “saluta” col 23,3% di share proviene da Gossip e Tv.

C'è Posta Per te/ Le storie : Giacomo la "fuga" dallo studio... : Le storie dell'ultima puntata di C'è posta Per Te. Maria De Filippi saluta il suo pubblico con le grandi emozioni dei suoi personaggi e dei suoi ospiti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:40:00 GMT)

“No Maria!”. Rabbia e lacrime in studio. C’è Posta Per te - la storia di Rossella divida il pubblico. E la De Filippi resta di ghiaccio : Sotto gli occhi di Maria De Filippi ecco la storia di Felicetta e Rossella. Mamma e figlia. Due donne dallo stesso sangue ma dal carattere diverso. Parole, sguardi glaciali e tutto il dolore di una madre che scoppia in lacrime davanti alla figlia. Una storia diversa da tutte quelle che siamo stati abituati a vedere in questi mesi e che ha colpito particolarmente il pubblico. La signora Felicetta ha scritto alla trasmissione per ricucire i ...

C’è Posta Per te inarrestabile : De Filippi chiude con boom di ascolti : Maria De Filippi: ottimi ascolti per l’ultima puntata di C’è posta per te Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di C’è posta per te, il people show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media quasi del 30% di share pari a quasi 6 milioni di ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude con il 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.46 alle 21.52, e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21.56 alle 0.44. Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.21 alle 0.50 ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è Posta Per te | Auditel 31 marzo 2018 : Buona domenica a tutti e buona Pasqua amici lettori. Anche oggi, giorno di preghiera e riflessione, la vostra SuperGuidaTv non va in vacanza e vi riporta prontamente i risultati relativi ai dati Auditel di ieri sera, sabato 31 marzo 2018. Scopriamo assieme, dunque, quale tra i principali palinsesti del digitale terrestre è stato preferito dalla maggior parte degli italiani è s’è aggiudicato il gradino più alto degli Ascolti tv. Ascolti tv ...

“Senza dignità!”. C’è Posta Per te - nuova bufera. Nel mirino la storia tra Francesco e Antonella. Corna - intrighi - tradimenti. Adesso si scopre la verità : Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più ...

C'è Posta Per Te - Stefania supplica la madre : 'Come fai a dire che sono morta?' Video : L'ultima puntata di C'è Posta per Te [Video] è stata caratterizzata da grandi sorprese grazie alla presenza di Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, e di emozioni forti. La seconda storia della serata ha visto come protagonisti Michele e Stefania. Per quale motivo si sono recati nel programma di #Maria De Filippi? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. La storia di Michele e Stefania Il signor Michele ha ...

C'è Posta Per te : figlio e nozze per una coppia - Marta frequenta Federico? video Video : #Maria De Filippi ha chiuso un’edizione da record di C’è Posta per te [Video] invitando in studio tutto lo staff che lavora alla realizzazione della trasmissione. Non sono mancati i momenti emozionanti nel corso dell’ultima puntata con Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime nel ricordare i genitori e la commozione di Antonino Cannavacciuolo, ospite con Carlo Cracco, nell’ascoltare le dolci parole di un figlio verso la madre che fatica a ...

C'È Posta Per TE/ Pagelle e storie : Gerry Scotti e i suoi genitori - la scenata di Giacomo (ultima puntata) : Le storie dell'ultima puntata di C'è POSTA Per Te. Maria De Filippi saluta il suo pubblico con le grandi emozioni dei suoi personaggi e dei suoi ospiti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:05:00 GMT)

