C' È POSTA PER TE Pagelle e storie | Gerry Scotti e i suoi genitori | la scenata di Giacomo

Francesco e Antonella dopo C’è POSTA PER te aspettano un figlio : C’è posta per te: Francesco e Antonella stanno ancora insieme e aspettano un figlio Quella di Francesco e Antonella è stata una delle storie più travagliate dell’edizione appena conclusasi di C’è posta per te. dopo un tradimento, il ragazzo aveva chiamato al programma di Maria De Filippi per avere un riavvicinamento alla famiglia della giovane. […] L'articolo Francesco e Antonella dopo C’è posta per te aspettano un ...

C’è POSTA PER te : Giacomo e Lucrezia litigano in diretta : Giacomo cerca Lucrezia a C’è posta per te dopo 53 anni Nell’ultima puntata della ventunesima edizione di C’è posta per te è andata in onda una storia di un amore interrotto 53 anni fa. Giacomo ha cercato Lucrezia. L’uomo, vedovo da trent’anni, ha descritto Lucrezia come una persona molto magra, “smunta, con due bottoncini al posto del seno”. Il loro fidanzato è stato vissuto per un periodo sotto la ...

Gerry Scotti piange a C’è POSTA PER te ricordando i genitori morti : C’è posta per te: come sono morti i genitori di Gerry Scotti? Il conduttore piange ricordando mamma e papà Ospite di C’è posta per te, Gerry Scotti ha trattenuto a stento le lacrime per la storia di Nunzia e Francesco, rispettivamente madre e figlio. Il conduttore Mediaset ha ricordato nel programma di Maria De Filippi […] L'articolo Gerry Scotti piange a C’è posta per te ricordando i genitori morti proviene da Gossip e ...

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è POSTA PER te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una cosa che fin qui non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

C'è POSTA PER te - un trapianto per salvare la madre : la storia di Nunzia commuove Gerry Scotti : C'è posta per te si apre con un ospite e una storia commovente . Nunzia racconta la sua storia e quella del figlio Francesco che si è sottoposto a un trapianto per aiutarla a guarire da una grave ...

