C’è posta per te | l’ultima puntata conferma il successo | il grande risultato di Maria De

“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

C’è posta per te : Rossella non perdona la madre - ha cambiato troppi uomini! : L’ultima puntata dell’emotional show C’è posta per te si è conclusa con una storia molto particolare, che ha avuto come protagonisti Concetta, mamma di due figli con tre amori falliti alle spalle, e Rossella, una figlia che non riesce a perdonarle di aver anteposto l’affetto per il nuovo compagno a quello per lei. C’è posta per te: Concetta è pentita, chiede perdono a Rossella per i suoi ...

“Fatti curare!”. Caos a C’è posta per te. Insulti - bugie e rancori nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi : Parole, chiacchiere, intrighi e un mutismo che dura da anni. Due fratelli, Cristian e Alessio, in lite e una mamma che non riesce a sopportare che l’indifferenza che i figlio provano l’uno per l’altro. Da qui la decisione di Carmela di rivolgersi a Maria De Filippi. Ora che loro padre non c’è più, vorrebbe riunirli. Alessio dopo la scomparsa di papà si è chiuso in se stesso e ha affrontato il dolore a modo suo. Lui non parla più col ...

“No Maria!”. Rabbia e lacrime in studio. C’è posta per te - la storia di Rossella divida il pubblico. E la De Filippi resta di ghiaccio : Sotto gli occhi di Maria De Filippi ecco la storia di Felicetta e Rossella. Mamma e figlia. Due donne dallo stesso sangue ma dal carattere diverso. Parole, sguardi glaciali e tutto il dolore di una madre che scoppia in lacrime davanti alla figlia. Una storia diversa da tutte quelle che siamo stati abituati a vedere in questi mesi e che ha colpito particolarmente il pubblico. La signora Felicetta ha scritto alla trasmissione per ricucire i ...

C’è posta per te inarrestabile : De Filippi chiude con boom di ascolti : Maria De Filippi: ottimi ascolti per l’ultima puntata di C’è posta per te Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di C’è posta per te, il people show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media quasi del 30% di share pari a quasi 6 milioni di ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è posta Per Te chiude con il 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.46 alle 21.52, e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21.56 alle 0.44. Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.21 alle 0.50 ...

“Senza dignità!”. C’è posta per te - nuova bufera. Nel mirino la storia tra Francesco e Antonella. Corna - intrighi - tradimenti. Adesso si scopre la verità : Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più ...

Francesco e Antonella dopo C’è posta per te aspettano un figlio : C’è posta per te: Francesco e Antonella stanno ancora insieme e aspettano un figlio Quella di Francesco e Antonella è stata una delle storie più travagliate dell’edizione appena conclusasi di C’è posta per te. dopo un tradimento, il ragazzo aveva chiamato al programma di Maria De Filippi per avere un riavvicinamento alla famiglia della giovane. […] L'articolo Francesco e Antonella dopo C’è posta per te aspettano un ...

C’è posta per te : Giacomo e Lucrezia litigano in diretta : Giacomo cerca Lucrezia a C’è posta per te dopo 53 anni Nell’ultima puntata della ventunesima edizione di C’è posta per te è andata in onda una storia di un amore interrotto 53 anni fa. Giacomo ha cercato Lucrezia. L’uomo, vedovo da trent’anni, ha descritto Lucrezia come una persona molto magra, “smunta, con due bottoncini al posto del seno”. Il loro fidanzato è stato vissuto per un periodo sotto la ...