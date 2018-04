Cdm sciabola | Italia giù da podio a Seul

Cdm sciabola : 11 azzurre in gara in Usa : Al via a Baltimora, negli Stati Uniti, la prima tappa del circuito di coppa del mondo di sciabola femminile. Saranno 168 le atlete in gara, ci sono anche undici azzurre. Si tratta di Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio, per le quali l'esordio è ...