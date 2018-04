Catalogna | manifestazione a Berlino | “Rilasciate subito Puigdemont”

Catalogna - manifestazione a Berlino : "Rilasciate Puigdemont" : Centinaia di persone sono scese in strada a Berlino per chiedere il rilascio dell'ex governatore catalano Carles Puigdemont, arrestato in Germania la scorsa settimana e a rischio estradizione in Spagna per le accuse di ribellione. Sotto la pioggia i manifestanti hanno sfilato dalla Porta di Brandeburgo fino alla sede del ministero della Giustizia, al grido di "La Spagna non è una democrazia". In molti sventolavano la bandiera separatista.