Caso record | ' in vacanza' da una vita | a soli 29 anni era già libera dal lavoro

(Di domenica 1 aprile 2018) Vive a Pozzuolo, ameno paesino del Friuli in provincia di Udine che ha 7mila abitanti dove tutti sanno tutto di tutti, o quasi. Ma non avrebbe mai pensato di diventare all'improvviso unmediatico dopo 35di dolce far niente trascorsi nell'ombra e rigorosamente a norma di legge. A 'rompere' le uova nel paniere di unatranquilla e beata perfettamente legale, è stata la trasmissione giornalistica '#quinta colonna' che l'ha scovata segnalandola comeda. Detiene un primato raro, ma tutt'altro che unico, in qualita' di super #baby pensionata, una ex collaboratrice scolastica che oggi ha 64, andata in pensione VIDEO quando era una giovane donna di 29. Dopo aver cumulato appena 14, sei mesi e un giorno di contributi versati. Anomalie italiane: la legge le ha permesso di farlo. 'lizio' a norma di legge Aveva iniziato a lavorare all'eta' ...