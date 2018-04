Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi L’amore per la figlia Maria e il “Gioco delle

Carmen Russo vi racconto i 5 anni della mia bimba : Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono orgogliosi della loro figlia Maria. In un’intervista al “Settimanale Nuovo”, raccontano che stanno facendo muovere i primi passi nel mondo della danza alla bimba . “Si tratta di un mestiere duro ma che le darà tante soddisfazioni” ha detto la Russo . A supervisionare le lezioni di ballo sono le zie paterne, mentre papà Enzo è in giro per lavoro. “Per la nascita della ...

Sabato Italiano : Carmen Russo si commuove per Enzo Paolo : Carmen Russo a Il Sabato Italiano: “Enzo Paolo si commuove facilmente” Non potevano non festeggiare in diretta televisiva il compleanno della loro piccola Maria Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che oggi, 18 febbraio, a Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele hanno voluto condividere con il pubblico il compimento del quinto anno di vita della loro bambina, ospite anche lei (anche se in realtà, come specificato da Eleonora, la piccola ...