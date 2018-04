Cari giovani | lapidate il silenzio!

Giovani ansiosi - preCari e social dipendenti. "Le nostre vite inquiete" : Il disturbo colpisce 2,5 milioni di italiani, 800mila sono ragazzi. L'incubo della tachicardia all'improvviso: boom di farmaci, terapie e rimedi fai-da-te. L'esperto: "Servono affetti e dieta sana" "...

La Carica dei giovani onorevoli : ecco i 27 deputati che hanno meno di 30 anni Video : Non hanno ancora compiuto 30 anni ma possono gia' fregiarsi del titolo di onorevoli, stiamo parlando di ben 27 i deputati eletti alle #Elezioni politiche del 4 marzo e insediatisi ufficialmente alla #Camera dei deputati il 23 marzo. Sono nati quasi tutti dopo la caduta del Muro di Berlino, alcuni fra i più giovani addirittura in piena Tangentopoli: tutti quanti si sono candidati alle Politiche per la prima volta

Università : Cà FosCari tra i 6 atenei scelti da Vuitton per reclutare giovani talenti (2) : I gruppi di lavoro hanno presentato l'8 marzo l'idea che svilupperanno in dettaglio nella seconda parte del progetto sul tema "Imagine the luxury experience of tomorrow". La prima fase è stata superata da 12 gruppi che comprendono 53 studenti. I più talentuosi potranno en

Università : Cà FosCari tra i 6 atenei scelti da Vuitton per reclutare giovani talenti : Venezia, 23 mar. L'Università Cà Foscari di Venezia è tra i tre sei atenei italiani scelti dal Gruppo Vuitton per reclutare giovani talenti. Lanciato lo scorso ottobre a Parigi il progetto INSIDE LVMH Program coinvolge 40 Università leader di sei paesi europei inclusa l'Università Ca'

La bomba sociale del futuro : 5 - 7 milioni di giovani a rischio povertà nel 2050 causa preCariato : L'ultimo rapporto elaborato da Censis e Confcooperative descrive uno scenario allarmante per i giovani lavoratori italiani: nel 2050, causa ingresso nel mondo del lavoro in ritardo, occupazione di bassa qualità e bassi stipendi, ben 5.7 milioni di attuali giovani si ritroveranno a vivere in povertà, una vera e propria bomba sociale che rischia di mettere a dura prova la tenuta del Paese.Continua a leggere

«Cari giovani - la paura non si vince con i fotoritocchi e l'ossessione dei "mi piace"» : Egli conosce bene le sfide che dobbiamo affrontare nella vita, soprattutto quando siamo di fronte alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che saremo e ciò che faremo in questo mondo. È il '...

Pd - Matteo Renzi sCaricato da Francesa Scarpato : 'Noi giovani abbiamo creduto nella rottamazione. Ma qui non cambia nulla' : E l'ultima vicenda di cronaca induce una domanda: a che titolo Roberto De Luca parla delle ecoballe?'.

Identikit dei preCari italiani : giovani ma non poi troppo : Oltre il 70% dei precari italiani non riesce a trovare un lavoro stabile, raccontano i dati dell'agenzia europea di statistica

Castellammare - L'appello del Forum dei Giovani : "Cari coetanei - deponete le armi. Siamo noi il futuro di questa città" : 'I fatti di cronaca ci raccontano di coetanei pronti a 'regolare i conti' con le armi, con il piombo. Banali liti adolescenziali, con troppa frequenza sfociano in tragedie