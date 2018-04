calciomercato

: Caressa: 'Solo Allegri fa una cosa che non fa nessun altro allenatore' - calcio24mercato : Caressa: 'Solo Allegri fa una cosa che non fa nessun altro allenatore' - Fiorello1969 : RT @juventusfcIT: Caressa: 'Solo Allegri fa una cosa che non fa nessun altro allenatore' -

(Di domenica 1 aprile 2018) Fabio, a Sky Sport , parla così di Massimilianoe la vittoria della Juve col Milan: 'non divide i novanta minuti per undici, ma per quattordici. Ha già preimpostato i cambi da fare in partita. ...