Caltanissetta Auto travolge tre donne | morta Lucia Costa

Tragedia di Pasqua a Caltanissetta : auto travolge 3 anziane dirette alla veglia - una muore : Grave incidente nella serata di sabato santo. Una donna di 82 anni non ce l'ha fatta ed è morta la mattina di Pasqua in ospedale. Ferite le altre due di 82 e 93 anni.

Caltanissetta - auto travolge tre donne dirette alla veglia pasquale : una muore - ferite le altre : Un'anziana è morta dopo essere stata travolta da un'auto ieri sera a Caltanissetta, mentre insieme a due amiche stava andando in via De Cosmi nella chiesa San Pietro per prendere parte alla veglia ...