Calm | l' app che ci aiuta a meditare per rilassarci e ritrovare noi stessi

Calciomercato Sampdoria - è una Calma solo apparente : i possibili stravolgimenti delle prossime ore : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria, come molte altre squadre di Serie A, in questo mercato invernale è parsa molto silente. In realtà si sta muovendo in sordina per mettere a segno qualche mossa migliorativa per accontentare mister Giampaolo. In primis, come rivelato in passato dal patron Ferrero, sotto traccia la Samp sta lavorando all’innesto sulla fascia destra di un terzino di qualità. Si è parlato in passato di Zampano, ma ...