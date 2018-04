Cade dal terrazzo | giovane padre muore davanti ai figli piccoli

Bimbo si sporge dalla finestra e Cade da 5 metri ma rimbalza sul tendone del bar : È in osservazione al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ma se la caverà il Bimbo di otto anni che ieri sera attorno alle 20 è precipitato da un'altezza di cinque metri dopo essersi sporto ...

Shock in Spagna - il centrocampista Pelayo Novo Cade dal terzo piano dell’hotel : Tragedia sfiorata nel calcio spagnolo, il centrocampista Pelayo Novo dell’Albacete è precipitato dal terzo piano di un hotel di Huesca dove aveva trascorso la notte insieme alla squadra, l’episodio è avvenuto questa mattina e le circostanze devono essere ancora chiarite. Il calciatore è stato soccorso da due compagni Ruben Mino e Susaeta che hanno lanciato subito l’allarme, Pelayo è stato trasportato poi in ospedale, ...

Albacete - Pelayo Novo Cade dal terzo piano di un hotel : partita di campionato rinviata : Un volo assurdo, minuti di terrore per l'Albacete. Il giocatore dei castigliani, Pelayo Novo Garcia, è caduto dal terzo piano dell'hotel che ospitava il ritiro della squadra prima della partita con l'...

Cade dal passeggino - paura per bimbo di 9 mesi : Cade dal passeggino e sbatte il viso per terra, paura per un bambino di nove mesi . E' successo in Valdichiana, a Lucignano , in provincia di Arezzo, nel tardo pomeriggio di giovedì 29 marzo, intorno ...

Il loro Suv Cade giù dalla scogliera - morti genitori e sei figli adottivi : La tragedia inspiegabile, la polizia non ha trovato segni di frenata lungo la strada panoramica ma al momento non ha motivo di credere che lo schianto sia stato intenzionale.Continua a leggere

Mamma mette la culla vicino alla finestra per il caldo - bimba Cade dal primo piano e muore : La donna stava facendo le faccende domestiche, la bimba di due anni ha scavalcato ed è finita di sotto schiantandosi sul vialetto dell'abitazione di famiglia.Continua a leggere

Morì Cadendo dal balcone : carlo Verdone tolto dalla lista dei testimoni : L'attore e regista carlo Verdone non testimoniera' in aula sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone. Verdone e' ...

AcCademia Del Cinema Italiano - Premi David Di Donatello 2018 : vincitori e interviste esclusive direttamente dal red carpet : Abbiamo partecipato alla cerimonia di Premiazione dei David Di Donatello 2018. Vi forniremo l’elenco dei vincitori, con interviste esclusive dal red carpet. Il Cinema è un’industria, muove milioni di euro e migliaia di ottime maestranze che sono un vanto in tutto il mondo. Quest’arte, a fine anno, merita una cerimonia che dia lustro a chi è stato l’artista più meritevole. Proprio per questo da 63 anni, si celebrano i David Di Donatello, gli ...

M5S-centrodestra - dalle presidenze al governo. Cosa acCade adesso : È Di Maio dei M5S a essersi piegato a Berlusconi e Salvini o magari il contrario? Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno riacceso il dibattito politico, mostrando per la prima volta un volto inedito dei 5 Stelle. Secondo i più acerrimi detrattori, il partito grillino si sarebbe conformato alle pratiche che tanto ha contrastato negli anni scorsi, cedendo alla logica spartitoria e agli accordi “di caminetto”. Secondo altri osservatori, non ...

Scia luminosa nei cieli d'Italia/ Video - dalla Toscana al Cilento : meteorite - stella Cadente o Tiangong-1? : Toscana, Scia luminosa in cielo nella notte: dai social network arrivano decine di segnalazioni da Lucca, ma la paura invade anche Latina poco dopo e scatta così un vero e proprio allarme.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Cade inciampando in una buca stradale a Imperia : risarcita dal Comune per 44mila euro : La vista della buca era coperta anche dall'oscurità, per la donna gravissime lesioni che hanno trasformato per sempre la sua vita.Continua a leggere

Sorpassa in curva e Cade dalla moto - grave un 27enne : cade dalla moto. E' successo alle 16 di questo pomeriggio a Lezzeno. Prima il sorpasso poi cade dalla moto Secondo quanto è stato possibile ricostruire un giovane 27enne di Biassono ha effettuato un ...

Vacanze pagate dall'Inps : requisiti e sCadenza per partecipare al bando : Vacanze gratis? A quanto pare quest'anno è possibile effettuarle grazie ad un bando introdotto dall'Inps. L'istituto di previdenza mette infatti a disposizione un contributo per un soggiorno da effettuare sia in Italia che all'estero. I mesi in cui si potrà usufruire di tale opportunità sono luglio, agosto e settembre. Il pacchetto offerto dall'Inps regala sia il viaggio in aereo che vitto, alloggio, attività sportive, gite ed escursioni. ...

Prato : bimbo di 5 anni Cade dalla finestra del primo piano - è grave | : Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. ...