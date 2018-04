Business da 1 | 1 miliardi In calo soltanto l' agnello

Acqua in bottiglia : un Business da 10 miliardi di euro in Italia : L’Acqua è una risorsa indispensabile per la sopravvivenza degli esseri umani, e in un mondo in cui gli sprechi sono all’ordine del giorno questa risorsa, nel nostro paese, è sempre più spesso utilizzata in maniera esagerata o sfruttata a vantaggio di pochi e a discapito di tanti altri. Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua, ed è proprio in occasione di questa ricorrenza importante che Legambiente e Altreconomia hanno ...

Coldiretti : il Business delle agromafie sale a 21.8 miliardi - balzo del 30% nell’ultimo anno : Il volume d’affari complessivo annuale dell’agromafia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nell’ultimo anno con la filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita che è divenuta una delle aree prioritarie di investimento della malavita. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Furti di ...

Con quasi 10 miliardi di euro Louis Vuitton traina il Business di Lvmh. Ma la nuova Céline potrebbe fare il botto : Louis Vuitton è il brand più grande e redditizio del mondo. A decretarlo è un'analisi stilata da Bernstein e pubblicata su Bof , secondo la quale nel 2017 il marchio ammiraglio di casa Lvmh avrebbe fatturato 9,6 miliardi, pari al 22,5% del totale del ...

Ferrero - acquisito il Business dei dolci di Nestlé negli Usa per 2 - 8 miliardi di dollari : Il gruppo italiano Ferrero si prepara a competere per la corona di re del cioccolato anche negli Usa. La multinazionale della Nutella acquisirà da Nestlé tutto il suo business dolciario statunitense per 2,8 miliardi di dollari in cash. Un’attività che nel 2016 ha generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari e che porterà nella scuderia Ferrero più di 20 storici brand americani, tra cui marchi di cioccolato iconici come ...