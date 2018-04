Buongiorno e Buon 1° Aprile 2018 | ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su

Festa Mondiale del Teatro. Grande successo per lo spettacolo "Buongiorno Principessa" degli alunni della scuola media "Da Vinci-Ungaretti" : L'energia creativa e l'amore dei suoi giovani servitori la sveglieranno o forse no! Sicuramente condivideranno un mondo pieno di colori, sogni, allegria. Il Laboratorio Teatrale è stato condotto come ...

Ferrari s'è desta : quando il Buongiorno si vede dal mattino Video : Può il primo Gran Premio essere indicativo su un'intera stagione [Video]? Certamente no, se consideriamo che si tratta soltanto di una gara e che, nell'arco del mesi, le scuderie favorite per il titolo lavorano in maniera incessante per migliorare le vetture. Senza tener conto dei singoli episodi, indipendenti dalla volonta' di tecnici e piloti che, talvolta, possono condizionare un campionato. Però se ci affidiamo alla pura statistica, è ...

Ninja Morning - Weekend - - il Buongiorno di sabato 24 marzo 2018 : GIOVEDI' 29 marzo " Alle 14.30 sulla pagina Facebook di BioUpper d iretta streaming dell'evento di lancio della terza edizione del programma promosso da Novartis, Fondazione Cariplo e IBM a ...

Ninja Morning - il Buongiorno di giovedì 22 marzo : ... Marconi è il primo ospite del 2018 di Meet the Media Guru, in collaborazione con Accenture e Digital360, il 9 aprile alle 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da ...

Ninja Morning - il Buongiorno di mercoledì 21 marzo : ... in cui data scientist e addetti ai lavori spiegano come la cultura dei dati sta cambiando la nostra società e la nostra economia. La partecipazione in qualità di speaker , è aperta a chiunque possa ...

Su WhatsApp da domani niente immagini Buongiorno e buonanotte? Niente pericolo virus che formatta il cellulare : Su WhatsApp non potremo più inviare immagini buongiorno e buonanotte perché queste contengono virus che possono formattare il cellulare? Una nuova bufala è in circolazione sulla popolare applicazione di messaggistica, in realtà una catena nostra vecchia conoscenza che abbiamo esaminato a più riprese negli ultimi mesi e che ritorna con forza a farsi sentire. Il testo del messaggio resta lo stesso così come l'allarmismo che ne consegue da parte di ...

Equinozio 2018 - Buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Equinozio 2018 - Buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco i VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp : Inizia ufficialmente oggi la primavera astronomica che inizia con l’Equinozio: quest’anno cade appunto il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il ...

Equinozio 2018 - Buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco le IMMAGINI da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/66 ...

Buongiorno - NOTTE - Il regista Marco Bellocchio al Teatro Argentina di roma incontra gli studenti : ... , Luciano Sovena , Presidente roma Lazio Film Commission, , Cristina Priarone , Direttore roma Lazio Film Commission, , Giovanna Pugliese, coordinatore Progetto ABC, insieme a personalità del mondo ...

Ninja Morning - Weekend - - il Buongiorno di sabato 17 marzo 2018 : Spotify Spotify , il servizio di streaming musicale più famoso del mondo si quoterà al New York Stock Exchange il 3 aprile . Lo ha comunicato la società la nel corso del suo Investor day. Potrebbe ...

Ninja Morning - il Buongiorno di venerdì 16 marzo 2018 : ... prosegue anche oggi la Milano Digital Week , fino al 18 marzo oltre 400 fra mostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori connetteranno l'intera ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale. Il Buongiorno degli inviati : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera lunedì 12 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Ninja Morning - il Buongiorno di lunedì 12 marzo 2018 : " Netflix ha creato un'app "segreta" che ogni lavoratore digitale vorrebbe avere La società di streaming tv al lavoro sullo sviluppo di applicazioni per rendere più veloci e meno costosi i processi ...