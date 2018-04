eurogamer

: BUILD2: il motore grafico di Ken Silverman è disponibile ad Download #BUILD - Eurogamer_it : BUILD2: il motore grafico di Ken Silverman è disponibile ad Download #BUILD -

(Di domenica 1 aprile 2018) Molti appassionati del retrò conosceranno sicuramente ilBUILD, riporta DSOgaming.Si tratta di unpopolare negli sparatutto in prima persona, realizzato da Kened impiegato in FPS classici come Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood, Powerslave e Redneck Rampage.Ebbene questo, o meglio il suo successore,Engine, è oraalper tutti coloro fossero interessati a metterci le mani e, magari, realizzare il loro FPS dei sogni.Read more…