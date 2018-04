Bugani | M5S | | «I nostri vogliono l' accordo con la Lega? Ne prendo atto | ma se si vota

M5s - Bugani su Rousseau : “Illeciti? I voti non sono anonimi? Pensate agli hacker - sciocchini” : ‘Caos Parlamentarie’? “Rousseau è una piattaforma innovativa che da la possibilità a migliaia di persone di candidarsi liberamente e ad altre miglia migliaia di votarli può creare a dei rallentamenti nel momento della votazione”. Per il responsabile della piattaforma Rousseau Massimo Bugani, il caos della parlamentarie è un caso chiuso. “Si è votato in due giorni e non mi sembra che ci siano stati problemi. ...