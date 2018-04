Buffon | «Non ripetiamo Cardiff»

Shade a CM : 'Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Valentino Rossi a Buffon : 'Non ascoltare gli invidiosi - continua come me!' : Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile ...

“Gigi - vergogna”. Buffon - il gesto (a Ilaria D’Amico) che non piace. Sui social continua a girare questa foto accompagnata da un bel po’ di insulti per il portierone. Ma è davvero così grave? Ai “bacchettatori” l’ardua sentenza : Gigi ma che fai? Dove è finita tutta la tua signorilità? Un caso, senza dubbio non grave, che sta facendo discutere-commentare, tantissime persone in giro per l’Italia. Siamo a Torino, patria della Juventus. È qui che il campione del mondo Buffon, giustamente, fa la spesa insieme alla sua bella compagna Ilaria D’amico. Ma è proprio in questo frangente che capita “il fattaccio” (si fa per ridere, ndr). Ed eccolo super Gigi, mentre è ...

Gigi Buffon poco cavaliere : Ilaria D'Amico fa la spesa - lui comodo in auto non l'aiuta con le buste : Mentre è indeciso se lasciare o meno il mondo del pallone, Gigi Buffon non ha esitazioni in amore. Il portiere della Juventus infatti ha lasciato l'ex Alena Seredova per Ilaria D'Amico, conduttrice Sky, da cui ha avuto il figlio Leopoldo ...

Gigi Buffon poco cavaliere : Ilaria D'Amico fa la spesa - lui comodo in auto non l'aiuta con le buste : TORINO ? Mentre è indeciso se lasciare o meno il mondo del pallone, Gigi Buffon non ha esitazioni in amore. Il portiere della Juventus infatti ha lasciato l?ex Alena...

Alena Seredova e la fine del matrimonio con Gigi Buffon : "Avrei preferito saperlo da lui - non dai giornali. Qualcosa ci disturbava" : TORINO - ?Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l?interessato o qualcun altro a me vicino?. Leggo.it torna a...

Alena Seredova sulla fine del matrimonio con Buffon : "Poi ti rendi conto che quella promessa non ha più valore" : 'Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino', inizia così la lunga intervista di Alena ...

Alena Seredova/ "La separazione da Buffon? Vorrei non averlo scoperto dai giornali" - e su Alessandro Nasi... : Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, torna a parlare della dolorosa separazione da Gianluigi Buffon e del rapporto col compagno Alessandro Nasi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:33:00 GMT)

Bonucci : 'Donnarumma non pensi a Buffon. Alla Juve anni bellissimi' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Juventus - Szczesny : 'Imparo da Buffon - ma non sono una riserva' : Da una parte, è vero, sapevo che c'era Gigi che è una leggenda della storia del calcio, però per me era anche un'opportunità di allenarmi con il portiere più forte del mondo. E siccome io credo di ...

Da Buffon alla Kostner nello sport dominano i vecchi che non mollano : Il culto del grande vecchio è una inesorabile passione italiana. I nostri migliori serial-thriller, si parli di politica, sport, economia, cronaca o gossip, sono all'insegna di un grande vecchio. Poi c'è grande vecchio e grande vecchio. nello sport li coccoliamo come peluches, identificano un'anima made in Italy: alla faccia dei ...

Italia-Argentina - Buffon : 'Non sono qui per fare passerella' : Domani ci sarà anche Lionel Messi: un'occasione per chiedere al portiere a chi appartiene la palma di miglior calciatore del mondo, se a lui o a Cristiano Ronaldo. "sono due giocatori diversi, l'...

Raiola/ La difesa di Donnarumma e Balotelli - l'attacco a Buffon : e se Mino non avesse torto? : Raiola, la difesa di Donnarumma e Balotelli, l'attacco a Buffon: e se Mino non avesse torto? Il noto procuratore si è schierato a fianco dei suoi assistiti, puntando il dito contro l’Italia(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:22:00 GMT)