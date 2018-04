Broker italiano ucciso - la procura messicana : "Era coinvolto in affari illeciti" : Alberto Villani, il 37enne Broker pavese ucciso nel sud del Messico, "era coinvolto in affari illeciti". A sostenerlo, in un comunicato, è l'ufficio del procuratore dello Stato di Morelos, che non rivela però alcun dettaglio su quali fossero questi presunti affari. Il comunicato rivela invece che il cadavere è stato scoperto il 20 marzo a Tlaltizaplan; il Broker era giunto nel Paese con un visto turistico il 24 febbraio.

Broker italiano ucciso - procura Messico : coinvolto in affari illeciti - : Nuovi dettagli sull'uccisione del 37enne pavese. Secondo il procuratore dello Stato di Morelo "era coinvolto in affari illeciti". Il suo corpo è stato scoperto il 20 marzo scorso a Tlaltizaplan

Messico : Broker italiano trovato morto : Messico - Alberto Villani, broker 37enne di Pavia è stato trovato morto in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina che si trova a circa 100 chilometri da Città del Messico. L’intermediario finanziario, che abitava a Pavia, sarebbe stato ucciso a colpi di revolver in testa e di fianco al corpo rinchiuso in un sacco di plastica è stato trovato anche un cartello con un messaggio inquietante: "questo mi è successo perché sono un ...

Ucciso Broker italiano in Messico - il corpo in un sacco di plastica : accanto un cartello con scritto 'succede ai ladri' : Il cadavere di un italiano è stato ritrovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan , una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico . La vittima, Alberto Villani , un intermediario ...

Messico : ucciso Broker italiano - il corpo in un sacco di plastica : Messico: ucciso broker italiano, il corpo in un sacco di plastica Accanto al corpo la scritta: “Questo mi è successo per essere un ladro”. Continua a leggere

Broker italiano ucciso in Messico - due colpi di pistola alla testa - : L'uomo, 37 anni, era nato a Valencia e abitava a Pavia. Il corpo è stato messo in un sacco di plastica. Al suo fianco un cartello in spagnolo con la scritta: "Questo mi è successo per essere un ladro".

Messico : ucciso Broker italiano - il corpo in un sacco di plastica : Messico: ucciso broker italiano, il corpo in un sacco di plastica Accanto al corpo la scritta: “Questo mi è successo per essere un ladro”. Continua a leggere

Broker italiano di 37 anni ucciso in Messico : Un cittadino italiano di 37 anni è stato trovato morto in Messico. Alberto Villani ucciso in Messico L'intermediario finanziario, Alberto Villani, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due...

Messico : ucciso Broker italiano - il corpo in un sacco di plastica : Il cadavere di un italiano è stato ritrovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico. La vittima, Alberto Villani, un intermediario ...