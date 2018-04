Brexit mette a rischio 20 anni di pace nell' Irlanda del Nord

Brexit - è iniziato il conto alla rovescia. May promette un futuro radioso : Teleborsa, - E' partito il conto alla rovescia per la Brexit, l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione Europea. Il divorzio di Londra da Bruxelles si consumerà il 29 Marzo 2019. Il premier ...

May ammette - 'sulla Brexit non possiamo ottenere tutto' : ... è un accordo di libero scambio "ampio" e "profondo", "tagliato su misura" stando ai suoi auspici, forse addirittura senza precedenti al mondo. Ma 'solo' un accordo di libero scambio. Il punto di ...

Città : Los Angeles è la più promettente a livello economico - Londra sul podio nonostante la Brexit : Los Angeles è la Città più promettente al mondo dal punto di vista economico. Lo stabilisce la classifica stilata da Schroders utilizzando il Global Cities 30 Index , che tiene conto di fattori come le previsioni di crescita economica e del ...

Brexit - governo britannico ammette : con uscita dall'Ue staremo peggio per i prossimi 15 anni : Il Regno Unito è destinato a perdere punti di Pil dopo la Brexit, secondo un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo britannico e fatto trapelare nelle ultime ore da...

