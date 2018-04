Boxe | pesi massimi Joshua sempre più padrone | Parker dominato ai punti

Boxe - Anthony Joshua in trionfo : Joseph Parker si arrende ai punti. Campione del Mondo WBA - WBO - IBF dei pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Joseph Parker ai punti (118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al ...

Boxe - nuovi campioni mondiali tra pesi massimi leggeri e mediomassimi Video : Per Arsen 'Feroz' Goulamirian è il coronamento di una carriera ancora immacolata. Il francese di origini armene è il nuovo campione del mondo [Video] dei pesi massimi leggeri versione WBA. Ha sconfitto Ryad Merhy per K.O tecnico all'11^ ripresa. Due match iridati erano in programma anche in Germania, all'Inselparkhalle di Wilhelmsburg. L'esperto Karo Murat si è rivestito della cintura dei mediomassimi IBO battendo Travis Reeves per K.O tecnico ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si combatte? : L'incontro non sarà visibile in tv in Italia , negli USA e in Gran Bretagna è prevista diretta su Sky, , diretta streaming disponibile su Showtime. Gli orari sono italiani , a New York sono indietro ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si combatte? : Sabato 3 marzo si disputerà uno degli incontri più attesi dell’intera stagione. Deontay Wilder, Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, difenderà la propria cintura contro Luis Ortiz. Bronze Bomber è alla settima difesa del titolo, The Real King Kong proverà a dargli del filo da torcere. Anthony Joshua osserverà il match da diretto interessato: si preannuncia una battaglia imperdibile, lo statunitense parte con tutti i favori del ...

DIRETTA / Goddi vs Szeremeta Boxe streaming video e tv : vince il polacco per KO tecnico! (Europeo pesi medi) : DIRETTA Goddi vs Szeremeta boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Roma per l'Europeo dei pesi medi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:09:00 GMT)

Diretta / Goddi vs Szeremeta Boxe info streaming video e tv : orario. I due contendenti (Europeo pesi medi) : Diretta Goddi vs Szeremeta boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Roma per l'Europeo dei pesi medi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:09:00 GMT)