Boxe | Joshua batte Parker e resta re dei pesi massimi

Davanti a 90 mila persone, in un tradizionale 'tempio' calcistico come il mitico Wembley, Anthony Joshua mise K.O Wladimir Klitschko aggiungendo altre due corone mondiali al titolo IBF gia' detenuto. Il giovane campione britannico con l'Africa nel Dna, nel cuore e sulla pelle aveva messo al tappeto colui che per oltre un decennio aveva

Anthony Joshua - icona imbattibile della Boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : La boxe sembra avere davvero svoltato con Anthony Joshua. Dopo il match epocale con Klitschko dello scorso anno, il britannico ha saputo mandare in visibilio la folla oceanica che lo ha supportato a Cardiff e ha sconfitto Joseph Parker: il match tra i due imbattuti ha premiato il padrone di casa che così ora è Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Quattro cinture sul suo addome, simbolo della sua forza totale e ...

Boxe - Anthony Joshua in trionfo : Joseph Parker si arrende ai punti. Campione del Mondo WBA - WBO - IBF dei pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Joseph Parker ai punti (118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al ...

...di situazioni opposte non sia in qualche modo alla base del successo di questo ragazzo che per dilettarsi faceva risse in strada e che ora che picchia sul ring si diletta leggendo saggi di economia.

Boxe - Anthony Joshua vs Joseph Parker : orario d’inizio e diretta tv del match Video : Notte di 'noble art' sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, teatro della sfida tra Anthony Joshua e Joseph Parker che mette in palio la cintura Mondiale unificata WBA, IBF, IBO e WBO dei #pesi massimi. Ecco perché la serata britannica assume una valenza specifica eccezionale per la grande Boxe internazionale del ventunesimo secolo [Video]. Con i due campioni salira' sul ring Giuseppe Quartarone, esperto arbitro italiano ...

Boxe - non solo Joshua-Parker : tutti i match mondiali di marzo 2018 Video : marzo 2018 è un mese certamente ricco di eventi per la #Boxe a livello mondiale, con due match-clou nella categoria dei #pesi massimi. Uno si è gia' svolto lo scorso 3 marzo ed ha visto Deontay Wilder conservare il titolo versione WBC battendo a Brooklyn il cubano Luis Ortiz per K.O alla 10^ ripresa [Video]. Il grande evento è quello del prossimo 31 marzo a Cardiff, la sfida tra due campioni del mondo come Anthony Joshua e Joseph Parker che ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia ...

