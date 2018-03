Boxe | Anthony Joshua in trionfo | Joseph Parker si arrende ai punti Campione del Mondo

oasport

: #boxe Anthony Joshua imbattibile, Joseph Parker si arrende ai punti ma mai in partita. Britannico Campione del Mond… - OA_Sport : #boxe Anthony Joshua imbattibile, Joseph Parker si arrende ai punti ma mai in partita. Britannico Campione del Mond… - 27baldini : LADYS AND GENTLEMAN LIVE Anthony Joshua vs Joseph Parker!!! Mondiale pesi massimi in DIRETTA: sfida tra Campioni a… - OA_Sport : #boxe LIVE Anthony Joshua vs Joseph Parker, il Mondiale dei massimi! Seguite il match in DIRETTA, super incontro a… -

(Di domenica 1 aprile 2018)ha sconfittoai(118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureatodeldei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al dodicesimo round dall’oceanico che ha avuto così l’onore di terminare la sfida in piedi. Non c’è davvero mai stata partita: ilOlimpico di Londra 2012, che già deteneva tre titoli (WBA, IBF, IBO), non ha mai concesso spazi all’avversario che ha così dovuto cedere la cintura WBO., nativo di Watford e idolo indiscusso in Gran Bretagna (ha riempito Wembley e l’impianto gallese nelle ultime tre occasioni, ...