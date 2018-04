Juventus-Milan - Bonucci festeggia e i suoi ex tifosi lo fischiano : meglio un’esultanza ingrata che il finto rispetto : Lo stacco imperioso in mezzo all’area, il colpo di testa vincente, il dito portato davanti alla faccia e l’esultanza sotto la curva. Al minuto 28 di Juventus-Milan è andato in scena uno spettacolo che all’Allianz Stadium hanno visto tante volte nel corso degli ultimi anni: Leonardo Bonucci che festeggia un gol, alla sua maniera. Solo che stavolta a doversi “sciacquare la bocca” erano proprio i tifosi juventini. E già bordate di insulti e fischi ...

Bonucci e il Milan tornano allo Stadium : la lunga giornata passata a Torino : I fischi non lo preoccupavano, li subiva già da quando vestiva bianconero, ha saputo rispondere a insulti, striscioni e minacce: Leonardo Bonucci non ha mollato neanche per un minuto, contro un club che gli ha dato e che gli ha tolto. Nel 3-1 della Juventus ad abbattere un Milan che ha dimostrato di poter essere perfino superiore, lo stesso ex difensore bianconero ha firmato l'unico gol a favore del club di via Vittorio Emanuele, sfruttando un ...

Bonucci : 'Do un consiglio a Mirabelli : ecco chi serve comprare per il Milan' : Leonardo Bonucci , a Sky Sport , parla così dopo Juventus-Milan del livello della squadra rossonera: 'Se posso dare un consiglio a Mirabelli e Fassone, per alzare l'asticella devi prendere giocatori abituati a competere in ...

Juventus-Milan 3-1 - gol di Dybala - Bonucci - Cuadrado e Khedira Video : Prova di forza della #Juventus, che all'Allianz stadium [Video] supera il #Milan con un perentorio 3-1. Un successo che consente ai bianconeri di allungare il vantaggio sul Napoli: +4. All'8' è #Dybala a sbloccare il risultato, ispirato da Pjanic. La conclusione dell'argentino, potente e precisa, non lascia scampo a Donnarumma. Al 28' i rossoneri pareggiano con Bonucci, l'ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa vincente ...

Bonucci nello stadio della Juventus con la maglia del Milan : fa gol ed esulta : L'accoglienza dei suoi ex tifosi è stata tagliente: 'L'unico Leonardo che sposta gli equilibri era Da Vinci'. Per Leo Bonucci, il ritorno nello stadio della Juventus che lo ha visto trionfare per anni ...

Milan - Bonucci : 'In dubbio se esultare ma i fischi...' : TORINO - ' Nel calcio ci sta, potevo fare gol e l'ho fatto, ho esultato perche' ho ricevuto un'accoglienza come quella che avete sentito. Non commento e non contesto gli insulti, pero' a quel punto ho ...

Juve-Milan - Bonucci accolto allo Stadium con insulti e fischi. Ma lui risponde con il gol : Inizia con i fischi la serata di Bonucci all'Allianz Stadium, il suo vecchio stadio, non uno stadio qualsiasi. Nella casa della Juve, quello che poi è diventato il capitano del Milan ha arricchito il ...

Bonucci non basta al Milan - la Juve a +4 sul Napoli : La squadra di Allegri si impone 3-1 sul Milan di Gattuso nel posticipo della giornata numero 30 della Serie A.

Juventus al Cuadrado - il Milan gioca da grande ma non concretizza : non basta l’ex Bonucci - finisce 3-1 [FOTO] : 1/19 LaPresse/Spada ...

Juventus-Milan 3-1 : Cuadrado e Khedira risolvono nel finale - non basta il gol di Bonucci. Bianconeri +4 sul Napoli! : La Juventus ha battuto il Milan per 3-1 nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I Bianconeri hanno approfittato al meglio del passo falso del Napoli contro il Sassuolo (1-1) e ora hanno quattro punti di vantaggio sugli azzurri quando mancano otto turni al termine del campionato. I Campioni d’Italia tornano a respirare e possono affrontare con più serenità la super sfida con il Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions ...

Juventus-Milan 3-1 : Dybala - Cuadrado e Khedira stendono Bonucci : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

VAR IN JUVENTUS-MILAN/ Tocco di braccio di Bonucci in area di rigore : ma prima è fallo di Benatia. E Matuidi.. : Var in JUVENTUS-MILAN: Mazzoleni al minuto 44' rivede un'azione in area di rigore rossonera. Tocco di braccio di Bonucci non sanzionato (a ragione). prima le proteste di Silva su Matuidi.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:12:00 GMT)

Milan - Romagnoli : 'Gol di Bonucci? Speriamo ne faccia un altro' : Alessio Romagnoli , difensore del Milan , parla a Premium Sport all'intervallo della sfida con la Juve: 'Dopo il gol ci siamo svegliati. Il gol di Bonucci? Speriamo ne faccia un altro'.

Juve-Milan : Bonucci gol da ex ed esulta : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Leonardo Bonucci sigla il gol dell'ex alla Juventus e, contrariamente ad una tradizione ormai consolidata, esulta con i compagni del Milan. Il difensore - già fischiato allo ...