Bologna vieta la vendita dei gadget fascisti Il commerciante | “Andrò a venderli altrove

(Di domenica 1 aprile 2018) Stop alladi accendini con l’effige del Duce, calendari, busti e souvenir di Mussolini, via da banchi di fiere e mercati svastiche, croci celtiche e oggetti che rimandano a fascismo e nazismo. Il 26 marzo scorso il Comune diha approvato una delibera che stringe le maglie dei suoi regolamenti per impedire sia la concessione di spazi e sale comunali a formazioni neofasciste sia l’esposizione e ladi memorabilia di estrema destra fabbricati in epoche storiche successive al ventennio fascista. Nel mirino anche i mercatini dove, fino alla scorsa settimana, era facile trovare un vasto assortimento diper i nostalgici del nero. A pochi giorni dall’introduzione del divieto – passato con i voti di Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 stelle, Coalizione civica, contrari Lega Nord e Forza Italia – medagliette e portachiavi nazi-sono ...