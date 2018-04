Bologna-Roma | le pagelle | Kolarov il più continuo | Perotti tra luci e ombre

Video/ Bologna Roma (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Bologna Roma (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Edin Dzeko risponde alla rete di Erick Pulgar, ma i giallorossi si prendono un solo punto al Dall'Ara.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:12:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : ci pensa sempre Dzeko (Serie A 30^ giornata) : Pagelle Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita. I giallorossi non vanno oltre il pareggio al Dall'Ara contro la squadra felsinea: sotto con gol di Pulgar, rispondono con Dzeko(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Infortunio Nainggolan - Bologna-Roma/ Salta il Barcellona? Ansia per il belga - Florenzi : gioca anche strappato : Infortunio Nainggolan, Bologna-Roma: il centrocampista belga costretto ad uscire al 16' della gara al Dall'Ara. Tegola per Di Francesco a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Bologna-Roma 1-1 - Dzeko risponde a Pulgar - Nainggolan a rischio per il Barcellona : BOLOGNA - La Roma frena, forse nel momento peggiore per farlo. A poche ore dal volo che la porterà a Barcellona, la squadra di Di Francesco rischia di portar con sé come bagaglio a mano un carico d'...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal Siracusa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

Bologna - Donadoni : 'Punto meritato. Roma tosta e difficile da affrontare' - : Il Bologna ha ottenuto un buon pari tra le mura amiche contro la Roma. Al termine della sfida, il tecnico dei felsinei Roberto Donadoni , ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'Ottima prestazione? Sì, avevamo un avversario tosto e difficile. Ho scelto tutti i titolari tranne gli infortunati. I ragazzi sono stati bravi, potevamo incidere ancora di più ma si sono ...

DIRETTA/ Bologna Roma - risultato finale 1-1 - info streaming video tv : Dzeko replica a Pulgar - esordio Santurro : DIRETTA Bologna Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dzeko risponde a Pulgar, esordio da favola Santurro.

Il Bologna sfiora il colpaccio con la Roma - ma Dzeko non perdona : ... il primato dei bolognesi di Riccardo Rimondi Secondo i dati del Ministero dell'Economia i contribuenti hanno versato una media di 920 euro in più rispetto al resto d'Italia La storia Casini ...

Bologna-Roma finisce pari : azioni - tabellino e voti del match Video : Il tabellino della partita Bologna: Santurro 6, Torosidis 6 78' Mbaye ng, De Maio 6, Helander 5.5, Masina 6, Poli 6.5, Pulgar 7, Donsah 6.5, Verdi 6.5 9'' Krejci ng, Palacio 6, Di Francesco 6 71' Orsolini 6. Allenatore: Donadoni. Roma 4-3-3: Alisson 6, Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 5.5, Kolarov 6.5, Nainggolan ng 17' Gerson 5.5, De Rossi 6, Strootman 6 75' Defrel ng, Perotti 6.5, Schick 5.5, El Shaarawy 5 61' Dzeko 7. Allenatore: Di ...

Diretta/ Bologna Roma - risultato finale 1-1 - info streaming video e tv : inutile il forcing giallorosso! : Diretta Bologna Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, lunch match della 30giornata Serie A.

DIRETTA/ Bologna Roma (risultato finale 1-1) info streaming video tv : Dzeko replica a Pulgar - esordio Santurro : DIRETTA Bologna Roma streaming video e tv: formazioni, quote, risultato della partita, lunch match della 30^ giornata di Serie A al Dall’Ara. Dzeko risponde a Pulgar, esordio Santurro(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Bologna-Roma 1-1 - brutto infortunio per Nainggolan : Un gol per tempo nel lunch match della 30esima giornata di campionato: Donadoni e Di Francesco si dividono la posta in palio per un punto che serve più ai padroni di casa che agli ospiti

Bologna - favola Santurro : esordisce in Serie A e ferma la Roma : Antonio Santurro, 26 anni. Ansa C'era una volta un ragazzo di ventisei anni con i guantoni alle mani, un pipistrello sul petto e un sogno nella testa: giocare in Serie A. Difficile, però, se non hai ...