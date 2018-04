Blitz della Gendarmerie a Bardonecchia | la dogana francese sospende i controlli  

Bardonecchia - procura di Torino indaga per il Blitz della polizia francese : “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” : Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in ...

Bardonecchia - Blitz della polizia francese. Parigi : “Lecito per un accordo del 1990”. Ong : “Intesa diversa e non prevede test” : Per evitare “qualsiasi incidente in futuro” il ministro francese dei Conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che le autorità Parigine sono a disposizione per chiarire “il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano”. Ed è attorno a questo che si gioca l’affaire legato ai controlli effettuati su un migrante dalla polizia francese nel locale di Bardonecchia ...

Bardonecchia - la testimonianza della ragazza che ha assistito al Blitz ‘armato’ della polizia francese : “Si è trattato di un’irruzione armata di una polizia straniera in territorio italiano per un controllo antidroga su una persona di colore”. Marta (nome di fantasia) ieri sera era alla stazione di Bardonecchia e ha assistito al blitz della polizia di frontiera francese su un giovane nigeriano. Di fronte allo stupore dei volontari della ONG Rainbow 4 Africa, che da mesi gestisce una saletta per dare assistenza ai migranti, i poliziotti transalpini ...

"Non siamo la toilette della Francia" - bufera dopo il Blitz : E' polemica dopo l'irruzione di agenti della dogana francesi in un presidio per migranti a Bardonecchia , al confine tra Italia e Francia. I poliziotti francesi, nella tarda serata di ieri, secondo ...

Operazione Bruno/ Video - maxi Blitz della polizia : frodi su internet - e clonazione di carte di credito : Operazione Bruno, Video, maxi blitz della polizia: frodi su internet e clonazione di carte di credito. Sgominata una banda che operava sia in Italia quanto in Romania: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Milano : Blitz al boschetto della droga di Rogoredo : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia Porta Monforte, con il supporto della Polizia locale di Milano, hanno eseguito dei controlli nell'area verde di Rogoredo, nota come il boschetto della droga, tra via Sant'Arialdo e il parco Cassinis. Durante l’attività, svolta dalle ore 8 a

Castellammare - Blitz della Municipale - multe per bar e ristoranti sul lungomare : La stagione è salva Castellammare - Blitz della Municipale, multe per bar e ristoranti sul lungomare Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Aumento ticket sanitari, protestano le fasce deboli ...

Blitz della polizia a Barriera di Milano : espulsi dieci stranieri : I controlli erano scattati ieri, giovedì, quando cinquanta poliziotti hanno raggiunto le strade del quartiere Barriera di Milano. Un cittadino senegalese è stato arrestato dopo essere stato visto ...

Appalti da 350 milioni - Blitz della Dia Catania : arrestati funzionari del Comune e imprenditori : Batosta giudiziaria sul Comune di Catania. Dalle prime ore del mattino gli uomini della Dia stanno eseguendo - tra Catania, Roma e Milano - delle misure cautelari nei confronti di funzionari pubblici, con ruolo apicale, del Comune...

Tumori curati con gli ultrasuoni : Blitz nello studio della dottoressa indagata : Sigilli alla strumentazione. Ad Alba Veronica Puddu contestati al momento omicidio colposo, lesioni personali, circonvenzione di incapace e truffa continuata

Operazione Moda Gomorra - sequestrati mezzo milioni di scarpe e vestiti contraffatti. Il Blitz della Guardia di finanza : Smantellata dalla Guardia di finanza un’associazione a delinquere dedita alla produzione di capi d’abbigliamento e calzature contraffatte. Erano talmente simili agli originali da poter indurre in errore anche l’occhio piu’ esperto. Con l’Operazione ‘Moda Gomorra‘, eseguite 12 ordinanze di misure cautelari, sequestrati 5 immobili e posti sigilli a 23 fabbriche clandestine. I finanzieri del Comando ...

Moda Gomorra : Blitz della Guardia di Finanza tra Roma e Napoli - 12 arresti : Gli immobili sequestrati - tre appartamenti e due garage nel centro del capoluogo partenopeo - hanno un valore complessivo di 2 milioni di euro

Casoria - Blitz in Comune : dipendenti e parchi nel mirino della Finanza : di Giuseppe Bianco Casoria. blitz delle Fiamme Gialle in Comune, acquisiti gli atti del Personale. Una nuova bufera giudiziaria potrebbe abbattersi sull'ente di piazza Cirillo. La Guardia di Finanza è ...

Blitz della Dolomiti Energia a Reggio Emilia - successo per 68-82 : La Dolomiti Energia Trentino vince e convince sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, fino ad ora imbattuta nel girone di ritorno: il 68-82 con cui i bianconeri espugnano il parquet dei reggiani ...