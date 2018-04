Bimbo di 8 anni precipita dal balcone | salvo grazie al tendone di un bar

Scontro tra auto a Morozzo : 7 feriti - grave Bimbo di 5 anni : Scontro tra due auto a Morozzo , CN, 7 feriti: due codici gialli e 4 verdi trasportati al Santa Croce di Cuneo. Un bambino di 5 anni è stato trasportato al Regina Margherita in codice rosso con trauma ...

Milano - crolla parte di una palazzina : estratte vive le nove persone coinvolte - Grave Bimbo di 7 anni : La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per crollo colposo. L'inchiesta dei pm diretti dal procuratore Gian Luigi Fontana è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro Secondo ...

Palazzina crollata nel Milanese - il Bimbo di 6 anni ricoverato al Regina Margherita : E' arrivato questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita il bambino di 6 anni rimasto coinvolto con la sua famiglia nell'esplosione della Palazzina dove abitava a ...

Era in sella alla sua bici poi il dramma : Bimbo di 10 anni soccorso in eliambulanza : Un bambino di 10 anni è stato trasportato in eliambulanza presso il policlinico Umberto I di Roma dopo un grave incidente avvenuto nel centro storico di San Pietro Infine. Il ragazzino era in sella alla sua...

Aggredito dal cane del vicino - Bimbo morto a 4 anni. Soppresso l'animale : Stava giocando nel cortile di casa sua quando un cane lo ha Aggredito e lo ha ucciso. Noah Trevino è morto a soli 4 anni sotto gli occhi scioccati dei suoi genitori che non sono...

A 3 anni ha dolori in tutto il corpo - per i medici è un’infiammazione : il Bimbo ha un cancro : La malattia scoperta solo dopo settimane di continue visite e analisi, il piccolo colpito da un neuroblastoma, un raro cancro infantile contro cui ora sta lottando.Continua a leggere

Bimbo di 2 anni fa i capricci in classe - le maestre lo cacciano per 20 minuti a -15 gradi lasciandolo solo in strada : La punizione choc però è stata filmata e diffusa sui quotidiani locali prima di fare il giro di tutto il mondo. Le immagini che vedono il piccolo solo sulla strada ghiacciata mentre prova a bussare ...

Taranto - scontro tra auto e una cisterna : muoiono un Bimbo di 4 anni - la mamma e la nonna : Un bambino di 4 anni, la mamma 24enne e la nonna sono morti in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte a Laterza, in provincia di Taranto. Nell'impatto è rimasto ferito anche un uomo, ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Usa - Bimbo di 9 anni spara e uccide sorella. Litigavano per videogame - : accaduto in Mississippi. La ragazzina, 13 anni, è stata colpita alla testa dopo che non aveva ceduto al fratello il controller di un videogioco ed è deceduta in un ospedale di Memphis. Lo sceriffo: "...

Prato : Bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano - è grave | : Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. ...

Bimbo di 5 anni cade dalla finestra : non sarebbe in pericolo di vita - : Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato dal primo piano di un palazzo di Prato. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato ferite alla testa, la frattura di un femore e varie contusioni. La ...