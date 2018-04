Berlusconi allontana le urne | al lavoro per garantire stabilità

ilgiornale

: RT @piovonorane: Se si ragiona a mente fredda si capisce che quanto accaduto non avvicina bensì allontana l'ipotesi di un governo Lega-M5S.… - marcothewave : RT @piovonorane: Se si ragiona a mente fredda si capisce che quanto accaduto non avvicina bensì allontana l'ipotesi di un governo Lega-M5S.… - fortezza55 : RT @wirko94: Berlusconi indebolito si allontana dalla leadership del centrodestra e Salvini ne prende il posto. In pratica sta facendo come… - CarloMusa : RT @wirko94: Berlusconi indebolito si allontana dalla leadership del centrodestra e Salvini ne prende il posto. In pratica sta facendo come… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Silviolancia segnali di governo. Incassato il contraccolpo del sorpasso leghista il presidente di Forza Italia sta ricominciando a tessere la sua trama per riconquistare la perduta centralità. Una strategia che punta innanzitutto adre la tentazione del cupio dissolvi, ovvero del ricorso a nuove elezioni per inseguire la maggioranza che non c'è, una maggioranza che difficilmente il nuovo assetto tripolare potrebbe assicurare, a meno di introdurre un premio di maggioranza a forte rischio di incostituzionalità."Le forze responsabili hanno il dovere di dare risposte". Con questa fraseha richiamato tutte le forze politiche al primo dovere della politica: mettersi in gioco nel nome dell'interesse generale, superando pregiudizi, preconcetti e convenienze del momento. Perché il primo obiettivo deve essere quello di dareall'Italia, mettendola in ...