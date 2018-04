ilfattoquotidiano

: Bergamo, esplode un serbatoio di farine a Treviglio: due operai morti - Cascavel47 : Bergamo, esplode un serbatoio di farine a Treviglio: due operai morti - PastoreFrance : RT @ilmessaggeroit: Bergamo, tragedia in un'azienda alimentare: esplode serbatoio, morti due operai - TutteLeNotizie : Bergamo, esplode un serbatoio di farine a Treviglio: due operai morti -

(Di domenica 1 aprile 2018) Unusato per l’essicazione dialimentari è esploso in un’azienda diprovocando due. Si tratta di dueche si trovavano nei pressi del silos-autoclave dove erano conservate leutilizzate per gli animali domestici. L’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di, in provincia di, che produce mangimi per animali. Adre è stata un’autoclave dove vengono prima bollite e poi essicate le materie organiche. I vigili del fuoco stanno provvedendo al raffreddamento dell’impianto per metterlo in sicurezza. Alcuni giorni fa a Livorno, un incidente simile in undel porto aveva provocato la morte di due due. L'articoloundi: dueproviene da Il Fatto Quotidiano.