Bergamo | esplode autoclave | due morti in azienda di mangimi

Bergamo - esplode un serbatoio di farine a Treviglio : due operai morti : Un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari è esploso in un’azienda di Treviglio provocando due morti. Si tratta di due operai che si trovavano nei pressi del silos-autoclave dove erano conservate le farine utilizzate per gli animali domestici. L’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di Treviglio, in provincia di Bergamo, che produce mangimi ...

