Benevento | cittadini e amministratori contro l’impianto di compostaggio “che rischia di

(Di domenica 1 aprile 2018) Quarto giorno di presidio per impedire la costruzione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti “urbani”. Siamo a Sassinoro, un paese di 600 anime al confine tra la Campania e il Molise. Qui la Regione Campania ha dato il via libera per la conversione di una vecchia segheria in un sito diche dovrebbe trattare 60 tonnellate di umido al giorno, circa 22 mila all’anno, in pratica una quantità di rifiuti pari alla produzione giornaliera dell’intera provincia di. Inon ci stanno. Sostengono che i vincoli posti proprio dalla Regione Campania non siano stati rispettati. “E’ assurdo che sia arrivata l’autorizzazione alsenza che il progetto sia stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione – spiega il Presidente della Comunità Montana Alto Tammaro Antonio Di Maria – se questa struttura dovesse vedere la ...