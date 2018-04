Basket | 24a giornata Serie A 2018 | Venezia fa suo il posticipo contro Avellino

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...