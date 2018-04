Base jumper morto dopo lancio dal Becco dell' Aquila

Incidenti montagna : morto un Base jumper in Trentino : Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro. Uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport e frequentato da centinaia di turisti proprio a questo scopo, si tratta di un posto che conta ogni anno numerosi Incidenti e anche una serie di vittime. In questo caso si è trattato di un ...

Trentino - morto in montagna un Base jumper austriaco : Un base jumper di 50 anni, austriaco, è morto in Trentino lanciandosi dal Becco dell'Aquila, a Dro. L'incidente è avvenuto in uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di questo sport. Il 50enne non è riuscito ad aprire il paracadute prima di arrivare a terra, schiantandosi così contro le rocce. Alcuni alpinisti nei paraggi hanno assistito alla caduta e dato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto.

