Ladi Torino ha aperto un procedimento a carico di ignoti in ordine al comportamento tenuto dagli agenti della dogana francese anei confronti di un migrante nigeriano all'interno dei locali in uso alla Ong Raimbow4Africa. Lo ha reso noto iltore Armando Spataro con una nota. L'iscrizione è per i reati di concorso in abuso d'ufficio,violenza privata aggravata e violazione di domicilio, e si valuta anche il reato di perquisizione illegale. Non si cononoscono ancora i nomi degli agenti francesi.(Di domenica 1 aprile 2018)