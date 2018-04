ilfattoquotidiano

: #Bardonecchia: Procura Torino apre fascicolo - TgLa7 : #Bardonecchia: Procura Torino apre fascicolo - Cascavel47 : Bardonecchia, procura di Torino indaga per il blitz della polizia francese: “Abuso in atti di ufficio e violenza pr… - DeNada_G : RT @HuffPostItalia: Procura di Torino indaga su blitz di Bardonecchia per abuso e violenza privata -

(Di domenica 1 aprile 2018) Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalladiriguardo aldei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di. I magistrati guidati daltore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in territorio italiano dei poliziotti transpalpini per sottoporre a un controllo sanitario un extracomunitario sospettato di essere un corrieredroga. L'articolodiper il: “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” proviene da Il Fatto Quotidiano.