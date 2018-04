Bardonecchia - Procura apre un fascicolo per abuso e violazione di domicilio : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove una pattuglia di agenti francesi delle Dogane ha svolto un controllo di tipo sanitario su un...

Bardonecchia - Procura di Torino apre inchiesta per abuso e violenza : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sull'irruzione di un gruppo di agenti francesi delle Dogane in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza per migranti. I reati ipotizzati sono abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Per ora il procedimento è a carico di ignoti, perché non si conoscono le generalità degli agenti.

