BARDONECCHIA | PROCURA APRE FASCICOLO Parigi | controlli sospesi Di Maio | commento social

BARDONECCHIA - la procura apre un fascicolo : La procura della Repubblica di Torino ha aperto un fascicolo sul comportamento di operatori della Dogana francese a Bardonecchia e sta valutano la sussistenza di varie ipotesi di reato.I magistrati hanno ricevuto dalla polizia di Bardonecchia un rapporto sull'irruzione dei gendarmi francesi nei locali in uso all'Associazione "R4A - Raimbow for Africa", dove sono entrati con un cittadino nigeriano che intendevano sottoporre a test antidroga. Il ...

BARDONECCHIA - la Francia sospende i controlli | La procura indaga per violenza privata : "Ho chiesto ai doganieri di sospendere il funzionamentodel nostro accordo, in attesa di una mia visita al governoitaliano. Se bisogna rivedere l'accordo, ovviamente lo faremo", ha detto il ministro francese Darmanin. La procura di Torino intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti

BARDONECCHIA - la Procura apre un fascicolo per abuso e violazione La Francia sospende i controlli : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove una pattuglia di agenti francesi delle Dogane ha svolto un controllo di tipo sanitario su un ...

BARDONECCHIA - Procura apre un fascicolo per abuso e violazione di domicilio : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove una pattuglia di agenti francesi delle Dogane ha svolto un controllo di tipo sanitario su un...

Blitz BARDONECCHIA - la procura apre fascicolo per abuso - violenza e violazione di domicilio : abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Questi i reati ipotizzati dalla procura di Torino nel fascicolo di indagine aperto per fare luce sui fatti di Bardonecchia. Si sta ...

Blitz BARDONECCHIA - indaga la procura : Torino, 1 apr. - (AdnKronos) - La procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove cinque agenti della dogana francese sono entrati in una sala della stazione di Bardonecchia, in uso all'Ong 'Rainbow4Africa' come centro di accoglienza, per effettu

